“Chiedono il salario minimo ma poi firmano contratti da 5 euro l’ora” | la bordata sulla Cgil

(Di martedì 25 luglio 2023) Roma, 25 lug – Che lanon faccia l’interesse dei lavoratori è sotto l’occhio di tutti. Diventa ancora più imponente quando si rammentano le incoerenze addirittura matematiche cui si presta il principale sindacato italiano, messe in evidenza dal presidente della commissione Lavoro alla Camera, Walter Rizzetto, in un’intervista rilasciata al Giornale., tanta propaganda e poca sostanza Rizzetto risponde così, interpellatoeterna questione del cosiddetto “” sostenuto a gran voce da grillini e sinistra, riguardo alle incoerenze della: “I sindacati che oggi vanno di pari passo sulhanno fallito allora il loro compito, che è proprio quello di garantire i lavoratori. Perché non hanno proposto 9 ...

... sono 'intrusi' non solo i migranti, ma anche gli italianissimi lavoratori cheun alloggio ... Nel frattempo, la Cgil denuncia la riduzione deldei lavoratori dell'accoglienza, a seguito ...... non vogliono ilminimo per legge a 9 euro (lorde) visto che i loro contratti sono già adesso più alti (ma non in tutte le categorie). I sindacatiinvece una serie di interventi ...... sono "intrusi" non solo i migranti, ma anche gli italianissimi lavoratori cheun alloggio ... Nel frattempo, la Cgil denuncia la riduzione deldei lavoratori dell'accoglienza, a seguito ...

Salario minimo, Meloni apre Le opposizioni chiedono il ritiro dell ... Tag24

Il dibattito sul salario minimo arriva in Aula alla Camera il 27 luglio, probabile un rinvio della discussione a settembre, restano i dubbi della maggioranza.Questo Sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, nonché cookie di profilazione di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie ...