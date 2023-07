Chiara Rossetti | la scout morta a 16 anni schiacciata da un albero a Brescia «Sognava di fare la cuoca»

(Di martedì 25 luglio 2023) «Ciao dolce, resterai per sempre qui con noi dove ti abbiamo conosciuta e apprezzata per la tua disponibilità e la tua motivazione». Sul sito del Centro di formazione...

L'ultimo grave intervento registrato invece dall'Areu è nel Bresciano, a Corteno Golgi (Val Camonica), alle 5.03 del mattino, dove la 16enneha perso la vita per un albero caduto ...Guida scout del gruppo di Prestino,, la più piccola di tre fratelli, abitava a Tavernola e studiava per diventare una cuoca. Aveva compiuto 16 anni il mese scorso. Era partita da Como per il campo estivo e sarebbe ...La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte della scout sedicenne, travolta da un albero mentre dormiva in tenda in un bosco a Corteno Golgi. Era con altri amici di una comitiva degli scout. Il pm di turno Teodoro Catananti ha già firmato il ...

Chiara Rossetti, la scout 16enne uccisa da un albero in Val Camonica: “Dolce e altruista, sognava di diventare una chef” IL GIORNO

Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Corteno Golgi, in Val Camonica, provincia di… Leggi ...Si deciderà domani in Consiglio dei ministri sullo stato d’emergenza in un’Italia spaccata metà tra gli incendi che divampano al sud e il maltempo che ha colpito il nord. Cinque i morti, una persona r ...