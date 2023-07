Chiara Ferragni | la gaffe sugli incendi in Sicilia Fedez si sfoga e poi cancella tutto | la polemica | «Pestano un altro mer***e»

come sempre al centro dei social. La regina degli influencer made in Italy e non solo finisce di nuovo nel bel mezzo delle polemiche e stavolta galeotto fu uno dei suoi post. E non per ...'Mi fa spaccareche dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez ...Una foto in costume sulla barca, poi un'altra ancora. Scatti da Salina, Panarea, Lipari.è in vacanza alle Eolie, in Sicilia, e ogni giorno posta foto, video e storie per raccontare ai follower le sue giornate. E andrebbe benissimo, se non fosse che mentre l'influencer ...

Le polemiche non finiscono mai quando si parla di Ferragnez. E anche stavolta la coppia Fedez - Chiara Ferragni è finita nell'occhio del ciclone. Anzi nell'occhio del web. Su Twitter Fedez ha cercato ...Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici, per la precisione, almeno dalle foto condivise su Instagram, a Salina una delle isole Eolie. Lì Ferragni ha affittato una barca, ...