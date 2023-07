Chiara Ferragni | la gaffe sugli incendi in Sicilia Fedez si sfoga e poi cancella tutto | la polemia | «Pestano un altro mer***e»

'Mi fa spaccareche dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez ...Una foto in costume sulla barca, poi un'altra ancora. Scatti da Salina, Panarea, Lipari.è in vacanza alle Eolie, in Sicilia, e ogni giorno posta foto, video e storie per raccontare ai follower le sue giornate. E andrebbe benissimo, se non fosse che mentre l'influencer ..."Mi fa spaccareche dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez ...

Chiara Ferragni si trova in vacanza in Sicilia con un gruppo di amici, per la precisione, almeno dalle foto condivise su Instagram, a Salina una delle isole Eolie. Lì Ferragni ha affittato una barca, ...Chiara Ferragni come sempre al centro dei social. La regina degli influencer made in Italy e non solo finisce di nuovo nel bel mezzo delle polemiche e stavolta galeotto fu uno dei suoi post. E non per ...