Chiara Ferragni in vacanza con gli amici | Fedez in vacanza solo con i figli | torna la crisi della coppia?

(Di martedì 25 luglio 2023)hanno trascorso le vacanze estive in posti diversi, alimentando i sospetti di una possibilenella. I follower sono in attesa di agosto per scoprire se i Ferragnez si riuniranno e dissipare così le voci di un’eventuale rottura L’estate è sempre un periodo di relax e divertimento, ma per le celebrità, ogni loro mossa viene scrutata e analizzata dai fan e dai media. Questo è il caso di, la celebrenota come “Ferragnez“, che ha trascorso le loro vacanze estive in posti diversi, scatenando le speculazioni su una possibilenella loro relazione. Mentreha deciso di fare un tour delle meravigliose ...

Il tam - tam delle voci che si rincorrono su una possibile crisi di coppia nei Ferragnez non si fermano nemmeno d'estate.e Fedez, infatti, hanno optato per fare le vacanze della bella stagione da separati , non solo in casa ma anche nelle destinazioni. Al momento, infatti,è alle Eolie in ...Ormai i Ferragnez sono diventati una calamita per le polemiche, e difficile che facciano qualcosa senza creare dibattito e far discutere il "Popolo del web".in particolare è da tempo sul mirino di diversi detrattori. Solo poche settimane fa era entrata nel centro di una polemica per i commenti fatti da una giovane su una foto su Instagram ...è un nome noto in tutto il mondo, ma spesso si dimentica di parlare di suo marito Fedez e della storia dietro al suo successo. Il rapper è infatti molto più di un semplice "marito di" ...

Chiara Ferragni posta una foto sullo yacht in Sicilia, mentre l'isola è brucia con oltre 50 incendi in poche ore. E i social insorgono. Lo scatto su Instagram, al ...LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni preoccupata per Milano, ma sui social è polemica Alessandro Cattelan spettacolo: arriva al Pala Unical Mantova Ma, come per tutte le cose belle, anche per l’one-man-show ...