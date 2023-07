Chiara Ferragni in Sicilia | scoppia una polemica inventata | la rabbia di Fedez

Leggi su dilei

(Di martedì 25 luglio 2023) È ancora di moda faregratuita (e) su? È evidente come qualcuno sui social pensi di sì, dal momento che la celebre content creator si è ritrovata nuovamente accerchiata da post d’attacchi e insulti. Il motivo? Le foto pubblicate in, ma soprattutto la sua incapacità di prevedere cosa sarebbe accaduto di lì a poco. La pubblicazione di certe immagini è stata giudicata indelicata, ignorando in maniera volontaria l’orario di tali scatti. Da anniè impegnata nell’esaltare il turismo italiano. Invece di “scappare all’estero”, da tempo ha scelto di dare risalto al proprio Paese. Sia chiaro, il turismo in Italia non dipende da lei. È di certo importante, però, che il suo enorme seguito social riceva regolarmente ...