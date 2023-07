Chiara Ferragni in Sicilia | bufera social | “Isola brucia | lei fa i selfie sullo yacht”

(Di martedì 25 luglio 2023) L'influencer e imprenditrice ancora nel mirino di Twitter “Mi fa spaccareche dal suo yatch pubblica foto dallacome se non stesse andando a fuoco mezzamentre l’altra mezza non ha acqua. Mi sa che imedia manager del brand Ferragnez stanno in ferie”. L’influencer e imprenditrice di nuovo nel mirino di Twitter. Stavolta, a far infuriare gli utenti, è la serie di scatti pubblicati su Instagram dallain cui è in vacanza,però funestata in queste ore da gravissimi roghi ovunque tra danni e sfollati. Troppo per i commentatori del, che attaccano. “Lava in fiamme, lei dalloci saluta con ‘good monday’…”, “...

L'influencer e imprenditrice ancora nel mirino di Twitter "Mi fa spaccareche dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez ...e Fedez, fuga d'amore (costruita) per far tacere le voci di crisi - guarda BARCA DA SOGNO PER- L'influencer ha fatto il tour delle Eolie a bordo di un catamarano di lusso in ...Vacanze separate pere Fedez: aria di crisi Lei è alle Eolie con alcuni amici, lui tra Sicilia e Sardegna con i bambini: solo un caso o c'è qualcosa di più di Concetta Desando C hiarae Fedez ...

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze separate per la coppia sempre più in crisi OGGI

"Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del ...Chiara Ferragni è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati del mondo dello spettacolo. L’imprenditrice cremonese, che dall’apertura del suo blog The Blonde Salad è riuscita a costruire un vero ...