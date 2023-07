Chiara Ferragni in Sicilia | bufera social | “Isola brucia | lei fa i selfie sullo yacht”

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – “Mi fa spaccareche dal suopubblica foto dallacome se non stesse andando a fuoco mezzamentre l’altra mezza non ha acqua. Mi sa che imedia manager del brand Ferragnez stanno in ferie”. L’influencer e imprenditrice di nuovo nel mirino di Twitter. Stavolta, a far infuriare gli utenti, è la serie di scatti pubblicati su Instagram dallain cui è in vacanza,però funestata in queste ore da gravissimi roghi ovunque tra danni e sfollati. Troppo per i commentatori del, che attaccano. “Lava in fiamme, lei dalloci saluta con ‘good monday’…”, “orgogliosa dice di ...

Ele chiede: "lo sai che la Sicilia va a fuoco Giampi: "Si, è proprio un bel lunedì per la Sicilia". Liazan: "Good Monday per chi Ma lo sai almeno che in Sicilia stiamo andando a ...Nonostante la situazione catastrofica nell'isolaha continuato a postare foto della sua vacanza in Sicilia, pubblicando scatti con gli amici in barca tra Lipari, Salina e Panarea e ...Dopo aver visto il film,ha detto ai suoi milioni di follower che Barbie 'da sempre è stata una donna emancipata, che è riuscita a fare tutto quanto'. Ma non è mica vero: il 'fempower' di Barbie è arrivato ben ...

Chiara Ferragni posta una foto sullo yacht in Sicilia, mentre l'isola brucia con oltre 50 incendi in poche ore. E i social insorgono. Lo scatto su Instagram, al tramonto nello splendido ...invece sembra che il sogno sia finito presto, anzi molto presto, ancor prima di convolare a nozze. LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni preoccupata per Milano, ma sui social è polemica ...