Chi è Thomas Ceccon | neo campione del mondo nei 50 farfalla

(Di martedì 25 luglio 2023) Origini e carriera di uno dei nuotatori più eclettici nel panorama italiano L’ultimo oro, quello nei 50ai mondiali di Fukuoka, lo ha consacrato nell’albo dei grandi del nuoto. Ma quella di, nato a Thiene il 27 gennaio 2001, è solo l’ultima impresa di uno dei nuotatori più eclettici nel panorama italiano.delai mondiali di Budapest 2022 nei 100 metri dorso, dove ha stabilito il primato mondiale con il tempo di 51?60,è salito cinque volte sul podio mondiale in vasca lunga, eguagliando Massimiliano Rosolino. A Fukuoka, oltre all’oro, ha conquistato anche l’argento nel 100 dorso, mancando per un soffio il bis mondiale.inizia a praticare nuoto a 8 anni spinto dai genitori Gioia e Loris, sulle orme del fratello ...

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti SportCeccon, vincitore di 6 medaglie agli Europei di nuoto Protagonista assoluto della spedizione azzurra nella trionfale ...Tuchel avrebbe dato il via libera per portarlo in Germania. Il Bayern Monaco avrebbe già trovatopotrebbe sostituire Yann Sommer. Secondo quanto fa sapere la Gazzetta dello Sport, gli occhi del ...... il team creativo di Digitouch Marketing ha sviluppato il concept "Fai vederesarai", ... Marcello Ascani,Asueni e Matteo Albrizio) chiamati a presentare ciascuno le proprie qualità grazie ...

Chi è Thomas Ceccon, campione di nuoto medaglia d'oro nei 50 Farfalla Skuola.net

L'ultimo oro, quello nei 50 farfalla ai mondiali di Fukuoka, lo ha consacrato nell'albo dei grandi del nuoto. Ma quella di Thomas Ceccon, nato a Thiene il 27 gennaio 2001, è solo l'ultima impresa di ...Il primo oro in vasca ai Mondiali di nuoto dell'Italia porta la firma del talento di Schio. Una vera e propria impresa quella di Ceccon, che poco prima aveva incantato nei 100 dorso.