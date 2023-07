Chi è El Bilal Touré | il nuovo gioiellino dell’Atalanta

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 luglio 2023) Dopo l’ultima amichevole di Clusone, l’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia. Il mercato della Dea, in questi ultimi giorni, sta entrando nel vivo. Oltre alle dichiarazioni di Gasperini, che ha lasciato la porta aperta ad uno solo tra Musso e Carnesecchi, gli uomini-mercato nerazzurri si stanno muovendo anche sul fronte offensivo. La partenza di Boga ha spianato la strada per l’arrivo all’Atalanta di Eldagli spagnoli dell’Almerìa. Ildel club spagnolo arriverà questa settimana in Italia e, subito, effettuerà le visite mediche di rito. Il maliano sarà l’acquisto più oneroso della storia della società lombarda e, nelle idee del club, dovrà sostituire Rasmus Hojlund. Il danese, infatti, è molto richiesto all’estero, soprattutto in Inghilterra, dove il Manchester United lo ha inserito tra i propri obiettivi di ...