Chi è El Bilal Touré | alla scoperta dell’acquisto record dell’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 luglio 2023) Sarà a Bergamo entro il fine settimana per finalizzare il suo trasferimento svolgendo le visite mediche e mettendo la firma sul contratto a lungo termine che lo legherà all’Atalanta. Sarà il colpo più costoso nella storia della società nerazzurra, che sborserà quasi 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il grande colpo per l’attacco, tanto desiderato da Gian Piero Gasperini, è El. Seguito da diverse settimane, bloccato in attesa di sviluppi sul fronte cessione di Højlund, il maliano arriverà in Italia dall’Almeria, club di prima divisione spagnola con cui ha trascorso l’ultima stagione. Una volta definita la cessione di Jéremie Boga al Nizza nella giornata di lunedì (24 luglio), per una cifra non lontana dai 18 milioni di euro, è arrivato l’affondo per il classe 2001, sul quale si era fatta viva nelle ultime ore la concorrenza ...