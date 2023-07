Cherry Dj | esce il nuovo singolo “Playa”

(Di martedì 25 luglio 2023) Dal 28 luglio 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildiDj. “” è un brano estivo che racconta l’atmosfera gioiosa e spiritosa vissuta in spiaggia, una festa di colori, suoni ed emozioni che catturano la magia del mare e del sole. L’inizio della canzone è caratterizzato da una melodia allegra e coinvolgente, con ritmi vivaci e dolci che richiamano le calde giornate estive. I kick diventano il battito del cuore del pezzo, accompagnate da chitarre ritmiche e dai suoni rinfrescanti delle onde che si infrangono sulla riva. Il testo descrive delle sensazioni di libertà, leggerezza e spensieratezza tipiche di una giornata trascorsa sulla spiaggia. La voce dell’artista si intreccia in armonia, cantando dell’amore, ...

QuandoScissione 2 . Ben Stiller nel tweet chiarificatore ha inoltre aggiunto che la ... Oltre ad Adam Scott, il cast di Scissione include Zach, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, ..."Substract", infatti,venerdì 5 maggio e arriva dopo un periodo oltremodo travagliato per il ... in primo luogo, alla moglieSeaborn era stato diagnosticato un tumore ; in secondo luogo è ...Seaborn , che ha sposato il cantante nel 2019, era in attesa della loro seconda bambina, ... Una curiosità Il disco Subtractproprio il giorno prima della cerimonia di incoronazione di Re ...