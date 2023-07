Cessione concordata | saluta l’Inter | nuovo addio per i nerazzurri

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 luglio 2023)si sta allenando in Giappone dove affronterà l’Al-Nassr prima e il PSG dopo, nel frattempo la società lavora sul mercato. Un giocatore andrà via in prestito.sta lavorando sul mercato, mentre la squadra è volata in Giappone al seguito di Simone Inzaghi. Mancano ancora pedine importanti nella squadra nerazzurra, nonostante la stagione 2023/24 si stia avvicinando molto rapidamente. Motivo questo per il quale la società sta lavorando costantemente sul mercato. Un giocatore in ogni caso verrà però ceduto.ha bisogno di due portieri, perché dopo ladi André Onana e il mancato rinnovo di Samir Handanovic, sono rimasti vuoti ben due posti. Poi c’è anche urgente bisogno di un attaccante. Queste sono le priorità. Poi si dovrà puntellare. Tant’è che Simone Inzaghi è partito alla volta del ...