Centro sperimentale di cinematografia | approvato l’emendamento che riforma la governance Gli studenti protestano | l’opposizione insorge

(Di martedì 25 luglio 2023) Una piccola rivoluzione che agita il mondo del cinema e innesca la reazione del. Perché il sospiro di sollievo del mondo del cinema è durato solo qualche ora. Momentaneamente accantonato ieri, è stato riformulato emartedì mattina dalla maggioranza in commissione Affari costituzionali e Lavoro alla Camera, con 28 sì a fronte di 19 voti contrari,della Lega al decreto cheladeldi. Una approvazione che azzera gli attuali vertici portando in particolare sotto il controllo del governo il Comitato scientifico dell’istituzione: il presidente e tre dei componenti verranno designati dal ministero della Cultura, un componente a testa sarà indicato dai ministri ...

... ed Euroguard, per l'integrazione di tecnologie innovative in una unità navaleper ... ed Elt Group ha infatti messo questi concetti aldel proprio piano industriale Tenet 2030, per ...Saranno sei giorni, dal 31 luglio al 5 agosto, che sapranno di cinema grazie alle pellicole restaurate daldi cinematografia - cineteca nazionale e dalla cineteca di Bologna , e ...L'emendamento della Lega al decreto Pa 2 suldi cinematografia aumenta il ruolo del ministero della Cultura a scapito del Cda. L'emendamento, nella sua riformulazione, è stato presentato dal capogruppo della Lega in ...

Vincono studenti (e opposizioni). Marcia indietro del governo sul Centro sperimentale di cinematografia L'HuffPost

Continua l’attacco della destra all’indipendenza del Centro Sperimentale di Cinema di Roma: stamattina è passato l’emendamento leghista al ...È battaglia politica sul Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. Il governo punta a cambiare la governance del Centro, metterla sotto il controllo dell’esecutivo e spartirla tra diversi minister ...