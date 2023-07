Ceccon è argento iridato nei 100 dorso | trionfa Murphy

(Di martedì 25 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Thomasha conquistato la medaglia d'nella finale dei 100 metrimaschili dei Mondiali di nuoto, in scena a Fukuoka. Il tempo del campione veneto, 22enne, tesserato Fiamme Oro Roma, primatista del mondo in questa gara, è di 52.27. Oro per l'americano Ryanin 52.22 (cinque centesimi davanti all'azzurro). A chiudere il podio, poi, bronzo per l'altro statunitense Hunter Armstrong (+00.36). “La gara non mi è piaciuta particolarmente, ho sbagliato la partenza e buttato l'arrivo sicuramente. Stare in mezzo a due nuotatori con le due partenze migliori al mondo forse mi ha penalizzato. Il tempo comunque è stato buono.? C'è grande rivalità tra noi, l'anno scorso ho vinto io, questa volta lui: lo sport è così. Io sono entrato in vasca per vincere ma lui ha fatto ...

... beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro Sfuma il bis per Thomasai Mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurro conquista solo l'nei 100 metri ...d'! Beffato per 5 maledetti centesimi dal triolimpionico americano di Rio Ryan Murphy, che si riprende i suoi 100 dorso in 52'22. Bronzo ad Hunter Armstrong Allo stacco in 0.62, terzo in ...Thomasha vinto la medaglia d'nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello statunitense ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'argento nei 100 dorso ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka. L'azzurro, già alla terza medaglia in questa rassegna iridata, ha chiuso alle spalle dello ...