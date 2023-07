Ceccon è argento iridato nei 100 dorso | trionfa Murphy

... beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro Sfuma il bis per Thomasai Mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurro conquista solo l'nei 100 metri ...d'! Beffato per 5 maledetti centesimi dal triolimpionico americano di Rio Ryan Murphy, che si riprende i suoi 100 dorso in 52'22. Bronzo ad Hunter Armstrong Allo stacco in 0.62, terzo in ...Dopo aver vinto i Mondiali di Budapest nel 2022, Thomasa Fukuoka nei 100 dorso. In Giappone il 22enne cede il titolo Ryan Murphy, finendo a cinque centesimi dallo statunitense (che chiude in 52.22. Pochi minuti prima Simona Quadarella ...

Thomas Ceccon conquista la medaglia d’oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. L’azzurro ha vinto il titolo in 22”68, stabilendo anche il record italiano: secondo il portoghese ...2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Arivano due medaglie d’argento per l’Italia nella terza giornata in vasca dei Mondiali di nuoto, in scena a Fkuoka, in Giappone. Le conquistano Simona Quadar ...