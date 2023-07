Ceccon argento nei 100 dorso | Martinenghi in finale

(Di martedì 25 luglio 2023) AGI - È medaglia d'per Thomasnei 100dei mondiali di nuoto di Fukuoka vinti dall'americano Ryan Murphy in 52"22. Il 22enne veneto ha toccato in 52"27, staccato di cinque centesimi dalla medaglia d'oro. Nicolòvincendo in 26"74 la prima semi, è qualificato per lamondiale dei 50 rana in programma alle 14,01, ora italiana. Nelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka, l'azzurro ha toccato davanti all'americano Nic Fink (26"95). Il nuotatore di Varese sulla distanza èin carica mentre a questa kermesse in Giappone ha già conquistato l'nei 100 rana. Non si è qualificato per laSimone Cerasuolo, quarto nella prima semiin 27"07 (escluso dagli otto ...

