CdS – c’è l’accordo con il Real Madrid”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 25 luglio 2023) 2023-07-25 22:47:27 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:(SPAGNA) – Non c’è solo il centravanti da regalare a José Mourinho nei piani di mercato della Roma, che secondo quanto trapela dalla Spagna ha messo le mani su una giovane promessa del. Si tratta del 19enne Julen Jon Guerrero (12 presenze e 6 gol con la Spagna U18), figlio di Julen Guerrero (ex centrocampista dell’Athletic e attuale ct della Spagna U17) che stando a quanto riportato dall’edizione online di ‘Marca’ è “a un passo dal trasferimento alla Roma per giocare la prossima stagione con la Primavera”. Julen Jon Guerrero verso la Roma: la formula del trasferimento Secondo il quotidiano madrileno “tra ile il club italiano è praticamente definito e restano da limare solo ...