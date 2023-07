Caterina Balivo | conduttore lascia Mediaset per cast de La Volta Buona

(Di martedì 25 luglio 2023) Ci sono non poche novità dal punto di vista dell'intrattenimento della prossima stagione televisiva Rai. Da lunedì 11 settembre prossimo, alle ore 14:00, parte l'ennesima avventura disu Rai1 con La(QUI le prime anticipazioni). La trasmissione di infotainment si pone come sfida quella di raccontare l'Italia con volti noti dello spettacolo, che costituiranno una compagnia di giro affidabile e competente. La conduttrice, infatti, potrà contare su unfisso che si occuperà di diversi temi e aspetti. Come svela NuovoTv, presenza fissa de Lasarà Luca Sardella. Ilha detto addio aper ritornare in Rai e accettare la proposta delladi presenziare nel ...

Cone Corrado Oddi. Guida tv di martedì 25 luglio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Hotel Portofino 1 23:30 - Tg1 Sera ...Possibile un suo approdo in Rai , a quanto pare, e in particolare alla corte di, pronta a lanciare il suo nuovo programma La volta buona . Da tempo i fan del modello ex Grande ...Pierpaolo Pretelli alla corte diNuovo retroscena Ovviamente tanti si sono chiesti in queste ore sui social in quale programma Rai il fidanzato di Giulia Salemi potrebbe approdare. E ...

Pierpaolo Pretelli nel cast fisso del nuovo programma di Caterina Balivo: il rumor Novella 2000

Stavolta la Talpa pare si faccia davvero e spunta l'idea Vladimir Luxuria per la conduzione. Vediamo come stanno le cose ...Rumors insistenti parlano di un approdo dell’ex velino nello show della Balivo. Il modello sarebbe pronto a rilanciarsi dopo lo screzio con la "zia d'Italia".