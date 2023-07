Catania messa in ginocchio dalle interruzioni di corrente causate dall’ondata di calore

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli abitanti dell’isola sono alle prese con il caldo eccessivo che ha colpito gran parte dell’Europa (Foto: Getty Images)Centinaia di migliaia di persone stanno affrontando blackout e sono senza elettricità in Sicilia durante un’ondata di caldo torrido. Le temperature sull’isola italiana hanno raggiunto i 47,6°C eè stata “indi

...le auto - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento 25/07/23, manca ... I residenti sono stati invitati a non lasciare le proprie case fino a quando l'area saràin ...Lain sicurezza dello scalo ha però consentito la sua riapertura nella tarda mattinata: alle ... dopo la chiusura dell'aeroporto didalla scorsa settimana a causa di un incendio. Sempre ...... con l'arena civica "Gianni Brera"a disposizione per le gare casalinghe. La storica ... GIRONE C : Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Brindisi, Casertana,, Crotone, Foggia, Giugliano, ...

Giornata nonni e anziani: Catania, il 26 luglio la messa presieduta ... Servizio Informazione Religiosa

Gli abitanti dell’isola sono alle prese con il caldo eccessivo che ha colpito gran parte dell’Europa (Foto: Getty Images)Centinaia di migliaia di persone stanno affrontando blackout e sono senza elett ...Catania è andata in tilt per il caldo ... andando ad assomigliare sempre più a quello che caratterizza le aree tropicali. Messa così, però, l’affermazione può confondere le idee: il clima tropicale è ...