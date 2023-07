Catalogna | Paesi Baschi e l’incubo di un nuovo voto | perché la Spagna è al bivio

...agli altri partiti una possibile caratterizzazione del voto a favore dei Popolari è che sono preferiti in particolari nelle città e nelle regioni più ricche (ad eccezione dellae dei......per l'assemblaggio di celle di batterie a Martorell (nella comunità autonoma della,). ... Come accade anche in altri, bisogna creare un quadro normativo per garantire gli investimenti nel ...AGI - Più di 50 C nella Death Valley negli Stati Uniti, un record assoluto di 45,3 C in, più di 43 C a Phoenix negli ultimi 24 giorni: senza il cambiamento climatico, tali ondate ...da...

Catalogna, Paesi Baschi e l'incubo di un nuovo voto: perché la ... Inside Over

Dai “duri” di Junts per Catalunya (il cui leader Puigdemont ora rischia l’arresto) alla destra dell’Unione del popolo navarro. Sánchez e Feijóo a caccia dei loro voti ...In un modo o nell'altro l'ex presidente indipendentista catalano continua a contare nella politica spagnola: potrebbe essere l'unica via per Sánchez di formare un nuovo governo ...