Castelporziano | in ritardo gli stipendi dei bagnini “La società sta risolvendo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 25 luglio 2023) Ostia – Sembrano non finire mai i problemi sulle spiagge libere della Capitale. Se quelle di Ostia continuano ad essere prive di quasi ogni servizio (compreso quello di salvataggio), ala situazione è ben diversa. Ici sono: dal 23 maggio, nonostante la chiusura dei chioschi, tutti i cancelli garantiscono la presenza degli assistenti bagnanti. Sono glidegli addetti al salvataggio, qui, ad essere in. A quanto si apprende, alla data del 25 luglio la maggior parte deinon avrebbe ancora percepito l’interoo del mese di giugno, ma solo una parte (in alcuni casi la metà). Raggiunto al telefono, il rappresentante dei lavoratori di, Silvano Terenzio, conferma le indiscrezioni circolate nell’ambiente: “Non ...