Caso Santanchè | tutto pronto per la mozione di sfiducia del M5s | «Condotta spregiudicata | incompatibile con il ruolo di ministra»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 luglio 2023) Non ci sarà compattezza, tra le opposizioni, in occasione della primadipresentata nella XIX legislatura. È Danielail bersaglio delle minoranze parlamentari, ma non c’è condivisione sulla strategia per arrivare all’allontanamento dell’esponente di Fratelli d’Italia dall’esecutivo Meloni. Per Carlo Calenda, «ladiè il più grande regalo che si possa fare a questo governo». Benché il leader di Azione ritenga doverose le dimissioni delladel Turismo, teme che la maggioranza possa ritrovare unità sul, respingendo la: «Meloni potrà dire “Signori, il Parlamento, sovrano, ha confermato la fiducia». Perciò, domattina – 26 luglio – nel corso dell’appello nominale e del voto palese, i senatori ...