Caso Mbappé | il Psg si aspetta offerte importanti dai club europei

(Di martedì 25 luglio 2023) IlKyliancontinua a infuocare il calciomercato. Secondo quanto riferisce la stampa francese, dopo la proposta monstre dell’Al-Hilal, accolta dal Psg ma non particolarmente gradita al giocatore, adesso ilparigino sicomunque ulteriori“giocatori più denaro” da parte dei maggiori. Sempre secondo i media transalpini, le squadre che hanno espresso un interesse per il formidabile attaccante sarebbero Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter e Barcellona. SportFace.

Commenta per primo Il potenziale cambio di maglia in quest'estate di Kylian, che sembra davvero arrivato al passo d'addio con il Paris Saint - Germain dopo aver ... Nelin cui, infatti, l'...Ilscatena malumori anche all'interno dello spogliatoio e a metterci la faccia è stato Marco Asensio . Il nuovo arrivato al Psg ha parlato della tournée in Giappone e alla domanda riguardo il ..." Ilè l'esaltazione della conflittualità tra soggetti che non possono legarsi al concetto di mobbing. Non stiamo parlando di un operaio che guadagna mille euro al mese, ma di ...