(Di martedì 25 luglio 2023) Abbiamo, più volte, ripreso, in questa sezione di PLUS, le molteplici modalità relative al conferimento, da parte dell’Amministrazione Scolastica, diprofessionali. Abbiamo cercato di fornire, nel tempo, riferimenti normativi e orientamenti giurisprudenziali. In questo intervento cerchiamo di individuare le diversedichedidi. Ricordiamo che l’Istituzione che intenda conferiredeve, comunque e necessariamente, espletaredi individuazione del sIncaricato che siano naturalmente conformi ai seguenti principi: ... L'articolo .

Va però sottolineato che il RES include soloforme di epilessia rare e che molti pazienti ... 'Siamo il centro di riferimento regionale con unamolto varia ed elevata, i piccoli ...... la terza, infine, relativa allaper la quale sarebbe utile e necessario prevedere nei ... prevedederoghe che, per la verità, risultano inseriti in moltissimi regolamenti di istituto e ...... che costituiremo in prossimità dei grandi Pronti soccorso, inCase della comunità, nelle ... caratteristiche della nuova rete; tempistica di attivazione;di chi può recarsi ai CAU in ...

Casistica di alcune tipologie di figure che possono essere oggetto di Incarichi esterni e delle procedure di affidamento Orizzonte Scuola

Il sindaco di Cecina (Livorno) trovato con una piccola quantità di cocaina ad un controllo per strada dei carabinieri ...Attenzione oggi 17 luglio ai problemi Wind non certo trascurabili. L’operatore telefonico, in particolare, per il suo servizio mobile sta facendo registrare non pochi malfunzionamenti in questa prima ...