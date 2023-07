Pierferdinando, eletto nelle file del Pd al Senato, ha parlato con La Repubblica e Qn del recente voto in Spagna. "Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avvedutifronte moderato hanno già ...E insomma il senatore Pier Ferdinandouna strada da consigliare alla premier, dopo la ... 'È una soluzione problematicapiano numerico, come dimostrato dal voto al parlamento europeo sull'...Intelligenti pauca', ha consigliato il senatore Pier Ferdinando. Decreto per lo stanziamento ... 'Il fatto che la Russia si sia ritirata dall'accordograno non fa che aumentare la crisi sulla ...

Casini sul voto in Spagna: “Mi meraviglio che Giorgia Meloni non l’avesse previsto…” Globalist.it

Pierferdinando Casini: «Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avveduti sul fronte moderato hanno già rifiutato, di costruire un'alleanza europea fra i popolari e la destra».Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Il voto spagnolo seppellisce il tentativo, che i più avveduti sul fronte moderato hanno già rifiutato, di costruire un’alleanza europea fra i popolari e la destra" e dice ...