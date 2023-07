Carta solidale INPS | ecco la documentazione necessaria per ritirarla

(Di martedì 25 luglio 2023) Come annunciato dal ministro dell’Agricoltura oltre 1,3 milioni di famiglie potranno beneficiare della“Dedicata a te”. Scopriamo quali sono i documenti necessari peragli uffici postali. Nei giorni scorsi sono state consegnate le liste dei nominativi dei beneficiari della card ai Comuni e sono state notificate le comunicazioni ai nuclei beneficiari della“Dedicata a te” pensata per essere una misura economica di sostegno volta ad acquistare i beni alimentari di prima necessità. La card deve essere ritirata dai soggetti interessati presso gli uffici del gruppo postale ubicati su tutto il territorio nazionale ed indicati dalla notifica dell’ente comunale ai soggetti assegnatari. La cardsi attiva con il primo acquisto, che deve essere ...

Arriveranno nei prossimi giorni direttamente a casa degli aventi diritto le raccomandate per il ritiro dellagli uffici di Poste Italiane. Per ottenere il beneficio del Governo non si deve presentare domanda: l'elenco dei beneficiari è stato definito da Inps che lo ha trasmesso ai Comuni per ...Stop Reddito di cittadinanza, spetta ladedicata a te Nonostante l'addio al Reddito di cittadinanza, non spetterà ladedicata a te di Poste italiane, quellariconosciuta ...Il Comune di Grottaminarda informa la cittadinanza che sono pronte le comunicazione utili al ritiro della '' presso gli uffici di Poste italiane. Per velocizzare i tempi l'Amministrazione comunale ha inteso istituire uno sportello al primo piano del Municipio dove è possibile ritirare ...

Carta acquisti solidale, pubblicato l'elenco dei beneficiari: per vederlo è necessario andare nei municipi CataniaToday

In consegna al Comune la Carta Solidale Acquisti 2023. I beneficiari sono stati individuati dall’INPS sulla base dei requisiti previsti dall’art. 2 del decreto 18 Aprile 2023. I nuclei familiari ...I cittadini di Palermo che vogliono sapere se sono o no beneficiari della Carta solidale acquisti, devono aspettare la comunicazione del diritto via raccomandata presso il proprio domicilio. PERCHÈ IL ...