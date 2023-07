Carles Puigdemont | ancora lui

(Di martedì 25 luglio 2023) In un modo o nell'altro l'ex presidente indipendentista catalano continua a contare molto nella politica spagnola: potrebbe essere l'unica via per Sánchez di formare un nuovo governo

... potrebbe governare non solo con l'appoggio di realtà come i baschi di Bildu , guidata dall'ex Eta Arnaldo Otegi , ma soprattutto con il semaforo verde del catalano. In sostanza, ...Avrebbero bisogno di ulteriori, al momento improbabili intese: magari con Junts, il partito indipendentista catalano idealmente da(latitante dal 2017, la procura ne ha appena ...... guidato dal controverso politico in esilio ed ex presidente catalano. Sánchez, che lunedì ha escluso la possibilità di nuove elezioni, non ha discusso la possibilità di colloqui ...

La procura della Corte suprema spagnola chiede l’arresto di Carles Puigdemont e Toni Comín Il Sole 24 ORE

Contro il Partito popolare vincente ma senza possibilità di governare né da solo né con il deludente Vox, e con una sinistra che si prova a compattare, la situazione appare confusa e fortemente critic ...In un modo o nell'altro l'ex presidente indipendentista catalano continua a contare molto nella politica spagnola: potrebbe essere l'unica via per Sánchez di formare un nuovo governo ...