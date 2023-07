(Di martedì 25 luglio 2023) Bergamo. È stato stipulato martedì mattina alle 11 nella sede della Prefettura, alla presenza del Prefetto, Giuseppe Forlenza, del Comandante Provinciale dei, Colonnello Alessandro Nervi e del presidente della Comunità Montana Valle Seriana, Giampiero Calegari, ildi locazione del nuovo stabile, che ospiterà la Compagniadi. Il complesso immobiliare si trova nel comune di. La struttura sorge in un edificio di proprietà della Comunità Montana Val Seriana, che è stato recuperato, riqualificato e destinato a nuovo uso. Lì accanto è stata costruita ex novo una palazzina con quattro alloggi di servizio destinati agli ufficiali. Un intervento complessivo che ha avuto un costo importante: 2 milioni e 400mila euro, finanziati per metà dalla Regione Lombardia. A ...

... sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, una squadra del distaccamento die ... Sul posto sono intervenuti anche i. Le parole del sindaco. Sul posto anche il sindaco di ...Sul caso hanno avviato le indagini idi. Non è ancora chiaro per quale motivo il 21enne sia annegato: l'ipotesi è che possa essere stato colto da un malore . Gli amici e i ...... sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, una squadra del distaccamento die ... Sul posto sono intervenuti anche i. Le parole del sindaco. Sul posto anche il sindaco di ...

Carabinieri di Clusone, firmato il contratto per la nuova caserma: a breve il trasferimento BergamoNews.it

CLUSONE. Riaperta l’inchiesta sulla morte della 23enne uccisa in casa la notte del 31 luglio 1993. Accertamenti su un uomo che lavorava negli uffici comunali di Milano dove la vittima era addetta alle ...È domenica mattina. Alle sette gli zii vanno a chiamare una giovane milanese, originaria di Clusone, dove ha un appartamento in via Mazzini, 80. Erano d’accordo di fare una gita in montagna. Esce del ...