Caprile | l’agente | «Non si è mai parlato di lui come secondo o terzo portiere del Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 luglio 2023) Graziano Battistini, agente di Elia, nuovo acquisto deldal Bari (subito girato in prestito all’Empoli) ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc sulsuo assistito. «E’ stato importante l’intervento di tutti coloro che lavorano col, ma soprattutto del presidente De Laurentiis che ha spiegato perfettamente il progetto che ha in mente per. Questo è stato determinante: ilsi è presentato con un progetto credibile, stimolante e se ti arriva l’offerta del club campione d’Italia non puoi dire di no. Si sono stracciate le linee per un percorso bello e stimolante e c’è grande voglia di viverlo da protagonista. Questo percorso nasce da un’annata che sta cominciando adesso, da Empoli».non è mai stato scelto per fare il ...