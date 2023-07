Cancro al seno | ecco il farmaco che riduce il rischio di metastasi

Nel percorso ospedaliero i medici genetisti sono i primi a valutare la paziente affetta da...siamo in grado di eseguire mastectomie che permettono di risparmiare tutta la parte esterna del,......è associata a longevità e a basso rischio di malattie cardiovascolari e di alcuni tipi di. E ... Dobbiamo anche ricordare che una delle diete più sane è l'allattamento al, naturale e ...... quest'anno la Staffetta sarà rivolta alla ricerca e alla prevenzione delal, a cui è dedicato il mese di ottobre, oltre a portare un messaggio di pace per tutte le comunità oggi in ...

Rimborsata da Aifa l'aggiunta di una terapia mirata alla cura ormonale standard, dopo l'interveno chirurgico, per pazienti che hanno avuto una diagnosi ai primi stadi, ma con una neoplasia «pericolosa ...Un farmaco, ora disponibile anche in Italia, che diminuice le probabilità di ricaduta o di metastasi in chi ha avuto una diagnosi di tumore al seno negli stadi iniziali con un tipo ...