Campari | protagonista di Venezia 80

(Di martedì 25 luglio 2023) Per il sesto anno consecutivo il brand simbolo dell’aperitivo italiano per eccellenza porterà Passione e Creatività alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di. Le iniziative diMain Sponsor della Mostra proporrà l’incontro tra i nomi di successo del grande schermo e i giovani talenti in crescita, non mancheranno anche appuntamenti esclusivi che avranno come cornice la ormai celebreLounge collocata presso la Terrazza Biennale di fronte al Palazzo del Casinò. La degustazione Coloro che oltrepasseranno l’ingresso avranno inoltre, la possibilità di degustare l’esclusivo cocktail list ideato e servito dano in Galleria (celebre locale meneghino creato nel 1915 da Davide). Hotel des Bains Finalmente dopo 13 ...

Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Suomy, Onova, Acualita, Doreca, Red Bull,, P31 e ... Il testo è un dialogo tra l'autostima e il, che tra alti e bassi non sempre mostra la ...... il celebre locale meneghino fondato nel 1915 da Davide. Venerdì 1 settembre,riaprirà, dopo 13 anni, le porte dello storico Hotel des Bains per un esclusivo party da tappeto rosso, ...... il Bitto; e il Valtellina Casera, semigrasso di latteria prodotto solo in inverno (... l'ottimo amaro locale, e bitter). L' happy hour sarà disponibile per tutta la stagione in ...

Campari torna protagonista della 80. Mostra Internazionale d'Arte ... Media Key

Main Sponsor di Biennale Cinema per il sesto anno consecutivo, Campari promuove appuntamenti esclusivi per stimolare il dialogo ...Il più prestigioso festival cinematografico svizzero si terrà dal 2 al 12 agosto a Locarno, nella Svizzera meridionale. Un totale di 17 film, tra cui nove anteprime mondiali, saranno proiettati in Pia ...