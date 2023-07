Camera ricorda Forlani | un costruttore aperto al confronto

(Di martedì 25 luglio 2023) Il suo ruolo di "", ma soprattutto "lo stile" e la "dignità" con cui ha affrontato l'ultima fase della sua vita politica. La commemorazione di Arnaldoalla(aperta dalle parole del presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana, che ne hato "la capacità di dialogo" e "la sua grande apertura al" che "hanno caratterizzato tutta la sua azione politica") si è dipanata lungo questi aggettivi ricorrenti. Gianfranco Rotondi, a lungo nella Dc e oggi deputato di Fratelli d'Italia, ha voluto innanzitutto ringraziare il governo "che ha voluto il lutto nazionale perché con questo gesto - ha spiegato - abbiamo restituitoallo Stato. Lo statista che è stato è stato riconosciuto tale con sentimento unanime del Paese". Tangentopoli Per Ettore Rosato, ...

La norma approvata dallasul voto di scambio ha suscitato le proteste di tante procure perché secondo loro la nuova normativa rischia di compromettere diversi processi. Il PD assicura che al ...Classe 1936 - come ha ricordato Allasia - nella Democrazia Cristiana, negli anni Settanta era stato assessore alla Provincia di Torino per poi essere eletto deputato allanel 1972 rimanendovi ...A una condizione: che subito dopo l'approdo del testo allai lavori vengano sospesi fino a ... La data c'è già, è quella di giovedì 27, l'ha stabilita la conferenza dei capigruppo, come...

La Camera ricorda Arnaldo Forlani: un costruttore, aperto al confronto www.ildomanid'italia.eu

Gianfranco Rotondi, a lungo nella Dc e oggi deputato di Fratelli d'Italia, ha voluto innanzitutto ringraziare il governo "che ha voluto il lutto nazionale ...(LaPresse) Il gruppo Alleanza Verdi Sinistra presenta alla Camera la campagna 'Salario minimo subito SMS'. “Con la campagna presentata oggi ...