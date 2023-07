Cambio al vertice per la Ternana Calcio | Nicola Guida è il nuovo Proprietario e Presidente del club rossoverde

(Di martedì 25 luglio 2023) "Sono onorato di questoincarico - ha dichiarato- ringrazio il sindaco Bandecchi per aver lasciato una società sana. Da oggi inizierò ufficialmente il mio lavoro per la: sarò a Terni per definire il Consiglio di Amministrazione e lavorare alla parte sportiva. Siamo

Il vicepremier e ministro degli Esteri si trova alFao quando fa questa dichiarazione e ... il fanatismo ecologista di Timmermans" e dunque "undi maggioranza ed equilibri diversi in ...Giorgia Meloni non ha portato bene, gli slogan negazionisti delclimatico non hanno aiutato Vox, il governo delle destre è perduto. Si consola con ildi Roma sull'immigrazione e con le ...Ci sembra quindi evidente che unaldell'Osservatorio sia indispensabile e non più rinviabile, per rispetto dell'Istituzione e a tutela della vita di tutti gli emiliano - romagnoli, e ...

Cambio al vertice per la Ternana Calcio: Nicola Guida è il nuovo ... Ternana Calcio

Evaneos annuncia la nomina di Aurélie Sandler e Laurent de Chorivit ad Amministratori Delegati dell’azienda, con decorrenza dal 1 settembre 2023. Eric la Bonnardière, attualmente Presidente e Amminis ...L’impalcatura multilaterale nata dopo la seconda guerra mondiale ha certamente bisogno di cambiare e migliorare per svolgere al meglio il proprio ruolo nel tempo che stiamo vivendo ...