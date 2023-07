Cambiamenti nelle abitudini quotidiane ma anche farmaci e fattori psicologici possono giocare brutti scherzi all’equilibrio intestinale durante le vacanze Quali rimedi adottare per evitare fastidiosi episodi di stipsi? Ecco i consigli dell’esperta

Leggi su iodonna

(Di martedì 25 luglio 2023) Il bello delle, si sa, è poter mettere in stand by, almeno per un po,’ la solita routine. Il risvolto negativo? A volte cambiare lepuò provocare qualche piccolo problema al nostro organismo in generale e all’intestino in particolare che può risentire dei, a livello di alimentazione ma non solo, tipici di quando si viaggia. Cosa fare quindi perchedirovinino le? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Maria Francesca Jaboli, gastroenterologa del Santagostino.da viaggio: iper prevenirla e i ...