(Di martedì 25 luglio 2023) Idia Milano entrano nel vivo. Dopo le prime tre giornate dedicate alle qualificazioni,si assegnano le prime medaglie con le prove individuali di spada femminile e sciabola maschile. C’è attesa per l’Italia, che spera di festeggiare i primi podi. LA DIRETTA LIVE DEIDIDALLE 8.30 Tra le spadiste fari puntati soprattutto su Rossella Fiamingo e Mara Navarria, che si presentano tra le favorite anche per il gradino più alto del podio. Outsider di lusso sono sicuramente Alberta Santuccio e Federica Isola in unache davvero è apertissima e dove può succedere di tutto. Gli sciabolatori forse si presentano con meno certezze, ma gli azzurri non sono assolutamente da meno e possono giocarsi una bella medaglia. Luca Curatoli e Luigi Samele sono ...

GLI ITALIANI IN GARA MARTEDI' 25 LUGLIO PROGRAMMA TUFFI GRANDI ALTEZZE: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI IN ......di 7 gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 Azzurri. I ... Circoletto rosso suldomenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il "......sette gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 azzurri. ... Circoletto rosso suldomenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il "...

Calendario Mondiali scherma 2023 oggi: orari martedì 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

I Mondiali 2023 di ciclismo saranno in programma a Glasgow, in Scozia, da giovedì 3 a domenica 13 agosto e vedranno disputarsi tutte le specialità del ciclismo, ovvero ciclismo su strada, ciclismo su ...Mondiali Scherma Milano 2023: calendario diretta Sky Sport, Eurosport, Rai Sport, In un’atmosfera di intensa dedizione allo sport (in diretta Sky Sport, Eurosport e Rai Sport), con grande ospitalità e ...