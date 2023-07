Calendario Mondiali nuoto 2023 domani | orari 26 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di martedì 25 luglio 2023), mercoledì 26, andrà in scena la terza giornata deidiin corsia a Fukuoka (Giappone). Nell’impianto nipponico assisteremo a giorni di gare particolarmente intensi nei quali l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista per puntare a confermare anche solo in parte quanto fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria). Un day-4 nel quale sarà laregina, i 100 stile libero uomini, ad entrare in scena. Alessandro Miressi, dopo la bella prova in staffetta, vorrà ripetersi, nuotando un crono da 47?. Proverà a fare del proprio meglio anche Manuel Frigo. Altro focus della giornata sarà la Finale degli 800 stile libero dove Gregorio Paltrinieri tenterà di piazzare il colpo. La quarta giornata deidiin ...

