Caldo | temperature record in tutta la Tunisia

...in Aula - e abbiamo dinanzi a noi altri tre giorni difficili a causa delle altissime, ... Da circa due settimane in Grecia sta andando in scena l'ondata dipiù lunga degli ultimi ...Giornata direcord ieri in Tunisia dove le 18 principali stazioni di monitoraggio meteorologico hanno registratomassime tutte superiori ai 45 gradi.A spiegare come sia accaduto è Leonardo Ruscito, responsabile rete Sicilia di E - Distribuzione: "Le altee la forte crescita dei consumi di energia provocano l'impossibilità di smaltire ...

Allerta caldo in Italia, domani 25 luglio bollino rosso in 16 città: temperature record al sud Fanpage.it

Strutture sanitarie al collasso, incendi, morti. Oltre a una serie di disguidi ed emergenze di portata variabile, dagli aerei che non riescono ad atterrare per la pista rovente alle ...Il nubifragio a Milano e in tutto il Nord Italia, il caldo africano e gli incendi al Sud. L'Italia è spaccata a metà da un clima impazzito. Mentre il Settentrione ...