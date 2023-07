Caldo | studio | ondate calore indotte da azione uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Londra, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Sono l'e il cambiamento climatico da lui indotto le cause dell'anomala ondata diche sta colpendo l'Europa e gli Stati Uniti, che a luglio ha registrato temperature record e causato vittime. Non hanno dubbi gli scienziati autori di unoche ritiene ''praticamente impossibile'' l'attuale innalzamento globale delle temperature senza la combustione di combustibili fossili provocata dall'e l'immissione di gas serra nell'atmosfera. Il risultato è che nell'Europa meridionale si è registrata un'ondata didi 2,5 gradi centigradi in più e che in futuro si rischia uno scenario ancora peggiore se non viene attuato un taglio drastico alle emissioni. Anche perché, avverte lo, quasi tutte le società sono impreparate ad ...