Emergenza caldo. Simeu: “In 6.600 ogni giorno al pronto soccorso” Quotidiano Sanità

Strutture sanitarie al collasso, incendi, morti. Oltre a una serie di disguidi ed emergenze di portata variabile, dagli aerei che non riescono ad atterrare per la pista rovente alle ...e circa 4.600 per un effetto indiretto del caldo su altre patologie. Il dato arriva dai Pronto Soccorso che fanno parte del nascente Osservatorio Nazionale della Società Italiana di Medicina ...