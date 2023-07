Caldo record e rischi sul lavoro | la strategia del governo

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Per contrastare effetti edelanche nei posti di, ilstudia una rimodulazione dei tempi e degli orari, pause più frequenti e interruzione nei casi estremi quando ilo è molto alto per tutelare soprattutto i lavoratori over 65, quelli con patologie croniche, chi assume particolari farmaci, chi denuncia un'alterazione dei meccanismi fisiologici di termoregolazione e per le lavoratrici in gravidanza. E' questa, secondo una bozza di Protocollo inviata a sindacati e datori di, laa cui sta lavorando il ministro Marina Calderone “per eliminare o, quando non sia possibile, ridurre l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature o percepite tali" nei luoghi di ...