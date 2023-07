Caldo record e lavoro | governo pronto a varare norme per edilizia e agricoltura

(Di martedì 25 luglio 2023) (Adnkronos) – Emergenza, ilche prevedano l'accesso alla cigo per eventi estremi in, scorporandolo dal computo delle settimane previste nel biennio mobile, e a prevedere un provvedimento perl'accesso alla cisoa, la cassa integrazione per gli agricoli a tempo indeterminato, con utilizzo ad ore. Questo, a quanto si apprende da fonti sindacali, il piano messo sul tavolo oggi dal ministro delMarina Calderone nel corso del nuovo incontro con le parti sociali sull'emergenza. Il decreto sarà con ogni probabilità varato nel prossimo Consiglio dei ministri, già dopodomani, si apprende da fonti sindacali al tavolo di confronto. I provvedimenti varranno ...

Commenta per primo Dati molto preoccupanti arrivavano già dell'estate 2022, in cui ilha causato più di 61.000 morti in Europa. Lo dimostra un'analisi epidemiologica dell'Istituto di Barcellona per la salute globale, un centro sostenuto dalla Fondazione, la Caixa, in ...Questo, a quanto si apprende da fonti sindacali, il piano messo sul tavolo oggi dal ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso del nuovo incontro con le parti sociali sull'emergenza. Il ...L'allarme dell'Onu Temperaturedalla Cina alla Francia. Incendi in Grecia e California. Le Nazioni Unite: 'Ilsarà sempre più intenso, bisogna prepararsi' Nel territorio del comune di ...

Maltempo e caldo record, oggi ancora temporali al Nord e temperature record al Sud: poi cambia tutto, ecco le previsioni ilmessaggero.it

Dati molto preoccupanti arrivavano già dell’estate 2022, in cui il caldo record ha causato più di 61.000 morti in Europa. Lo dimostra un’analisi epidemiologica dell’Istituto di Barcellona per la ...La temperatura misurata ogni giorno si avvicina sempre di più al record assoluto registrato durante l’ondata di caldo dell’agosto 2003. La colonnina di mercurio era poi salita a 28,25°C in media per ...