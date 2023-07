Caldo record | cosa dice Mario Giuliacci | “Finisce | ma a caro prezzo”

(Di martedì 25 luglio 2023) Un’estate finora all’insegna delestremo, con temperature roventi praticamente in tutta Italia per settimane. Ma ora arriva una delle notizie più attese: “La fine del”. Sul suo sito, l’esperto meteorologofa sapere che dopo una lunghissima ondata di afa e temperature, spesso oltre i 40 gradi e sopra i 30 anche di notte, soprattutto al Sud e sulle isole, “questa fase meteo così bollente comincia a declinare”, si legge sul sito meteo.it. Ma quando? La data c’è già e per quanto sembri un’ottima notizia non è proprio così. Ma vediamo i dettagli. “Questo luglio sta diventando un mese infernale – scrivesul suo sito di previsioni meteo – Caldissimo al Centro-Sud, pieno di fenomeni estremi al ...

Le temperature sono in lenta diminuzione con l'arrivo delle piogge sulla Toscana e nelle prossime ore ci lasceremo alle spalle il. Il presidente della Regione Giani alle 9,12 con una nota diffusa attraverso i social avverte: "Nelle ultime tre ore 1400 fulmini registrati in Toscana". E poi c'è il vento: "A Sestino ...Afa e, nel martedì da bollino rosso Taranto si è svegliata in un'atmosfera surreale: avvolta in una cappa di nebbia e con un tasso di umidità molto alto, dovuto ai venti di scirocco. Insolito l'...Sono l'uomo e il cambiamento climatico da lui indotto le cause dell'anomala ondata diche sta colpendo l'Europa e gli Stati Uniti, che a luglio ha registrato temperaturee causato vittime. Non hanno dubbi gli scienziati autori di uno studio che ritiene "praticamente ...

Cambia tutto. Addio caldo record, arriva la pioggia. Temperature di notte sotto i 20 gradi LA NAZIONE

Mentre il Settentrione è letteralmente sott'acqua, colpito da temporali, grandine e fortissime raffiche di vento, il Meridione vive le sue giornate bollenti con temperature che ieri hanno toccato (in ...che ha portato l’Italia ad essere fino ad ora il paese europeo più caldo di questa estate 2023; per giorni e giorni le temperature registrate hanno superato i 40 gradi al Sud e nelle due Isole ...