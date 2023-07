Caldo record a Napoli | è allarme negli ospedali | condizionatori a rilento | Ischia e Procida in affanno

Attenzione alCome spiegano gli esperti di Puppy Hero , durante un barbecue o una festa all'... specialmente considerando le temperaturepreviste nelle prossime settimane. "Queste ...... alimentati dal fortedi queste ore: a Priolo , nel Siracusano, alle 15 si sono registrati 47,6° , pareggiando la temperatura di Catania , unper la città. Ma anche a Palermo l'...Leggi Anche, in Italia aumentano del 30% gli accessi in Pronto soccorso - Pista rovente all'aeroporto di Olbia, tre voli non atterrano Nel capoluogo siciliano brucia anche una delle vasche della discarica ...

Ancora caldo record nel Centro-Sud, Nord nella morsa del maltempo: il meteo Adnkronos

Il sindaco traccia un bilancio: "Perfetta gestione dell’Arena grazie a forze dell’ordine, 700 volontari e operatori socio-sanitari".Umbria: ieri è stato registrato il record di calore percepito in regione, 39,6°C. Nelle prossime 48 ore previsti temporali di forte intensità e abbassamento delle temperature fino a 10°C.