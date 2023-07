Caldo | il governo prepara il protocollo per chi lavora

(Di martedì 25 luglio 2023) Interruzione delle attività, pause frequenti e pianificate in ambienti non esposti al sole, programmazione anticipata degli interventi: il vademecum per affrontare le alte temperature, specie per chiall'aperto

...annuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha scritto una lettera alper ... A preoccupare le campagne è anche l'insopportabile ondata dicon il bollino rosso in 16 città ...Come riporta il Guardian , almeno cinque persone sono morte per ilmentre stavano lavorando , cosa che dovrebbe far intervenire ilMeloni per cambiare gli orari per i lavori più a ...Dalla punta più a nord a quella più a sud, i vigneti di tutta la Puglia sono stati gravemente danneggiati dalla peronospora. 'La Regione e ilmettano in campo strumenti straordinari, adeguati a ristorare gli agricoltori', ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente Cia Puglia e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani, a ...

Il governo italiano vara un nuovo protocollo per prevenire i rischi da caldo sul lavoro Il Sole 24 ORE

MILANO – Governo e parti sociali tornano al tavolo per affrontare l’emergenza caldo. Secondo quanto appreso da fonti sindacali, l’esecutivo governo è pronto a varare norme che prevedano l'accesso alla ...Ci piace chiamarlo “maltempo”, ma è un modo per smascherare la crisi sempre più grave del clima. Al Nord e al Centro le raffiche di vento hanno scoperchiato case, sradicato alberi e ucciso persone. Al ...