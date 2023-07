Caldo e tutela dei lavoratori | mercoledì in Cdm decreto su edilizia e agricoltura Uil | “Montagna ha partorito topolino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 luglio 2023) Gli interventi normativi sulla cassa integrazione perper eventi meteo dovrebbero rientrare in une arrivare in Consiglio dei ministri domani. Lo si apprende al terminedel secondo tavolo sull’emergenzache si è svolto al ministero del Lavoro e nel corso del quale è stata avviata la discussione su un protocollo ad hoc. Al momento non è stata fissata una nuova data di incontro tra le parti. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha spiegato di essere “pronti con norme” per consentire agli edili di accedere alla cig ordinaria extra conteggio e per l’utilizzo ad ore della Cisoa, la cig per gli operai agricoli a tempo indeterminato. “Siamo pronti con norme che possano consentire alle aziende edili di accedere alla cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, ...