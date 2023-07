Calciomercato Napoli | il ds smentisce tutto | “Nessuna trattativa”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 luglio 2023) Ilconclude oggi la prima metà di ritiro estivo a Dimaro. In serata gli azzurri saranno a Castel Di Sangro e il mercato e in continua evoluzione Un pareggio con la Spal che ha lasciato dell’amaro in bocca ai tifosi partenopei ma che in realtà ha dato ottimi segnali a Rudi Garcia. Le amichevoli estive servono a mettere minuti nelle gambe e la prestazione contro gli emiliani ha dato esito positivo. il direttore sportivo della Spal, Filippo Fusco, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto nuovo Sport Show e ha spiegato di essere rimasto impressionato da Osimhen. Il ds ferrarese ha lasciato capire che quel gesto di Osimhen (prende palla e la riporta a centrocampo dopo il pari, ndr) dimostra tutta la sua fame di vittoria. “Impressionante vedere che lo faccia anche in partite amichevoli – rivela Fusco – soltanto così poi i calciatori diventano veri campioni”. “Matteo ...