Calciomercato LIVE | affari e trattative | Pedro rinnova con la Lazio | Torino su Veliz e Boga lascia l'Atalanta

Non solo Jeremie Boga, la big pesca in casa Juventus: assalto dalla Francia per un giocatore bianconero Il mercato della Juventus decollerà solo quando verranno effettuate le uscite necessarie per ...C'è l'accordo totale fra le parti. Con tanto di prestito. Di seguito tutti i dettagli della nuova operazione. Novità importanti e di rilievo per la Juventus, poiché il club bianconero è prossimo a ...Juventus, una cosiddetta bomba di mercato che, adesso, sembra avere diverse considerazioni: i dettagli della trattativa. Il giovane e talentuoso terzino sinistro Alphonso Davies sta ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

ENTRATE: André Ferreira (Pescara), Vavà (Feldi Eboli), Dener (Levante),Filippo Mariani e Tommaso Del Pivo (Buldog Lucrezia, fine prestito), Francesco Montesi e Leonardo D’Ambrosio (Eta Beta, fine ...Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport esperto in calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live ...