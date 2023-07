Calciomercato Inter | si sblocca il portiere | arriva dalla Serie A

Commenta per primo Un'indiscrezione partita dall'Argentina, precisamente da TyC Sports : Emiliano Martinez , portiere dell'Aston Villa e dell'Argentina campione del mondo, è stato accostato all', club che, dopo gli addii di Onana e Handanovic, è ancora a caccia di un portiere. In realtà Martinez è stato proposto da intermediari a Marotta e Ausilio, che reputano però Sommer l'obiettivo ...Fabrizio Biasin ha così sintetizzato la situazione ai microfoni a TV Play_.it : 'L'ha un accordo con Sommer e se il Bayern Monaco risolverà la questione portiere poi lo svizzero ...Non conosco molti giocatori di qua, Nagatomo ha giocato con noi, è stato importante per l''. LA SCORSA STAGIONE - 'E' stata importante e lunga. In campionato non abbiamo fatto benissimo, siamo ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Mbappé rifiuta l'Al-Hilal, guerra col PSG e Inter fredda. Milan, Chukwueze arriva ... Sport Fanpage

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Inter, Inzaghi: “Lo scorso anno è stato da sogno” Inzaghi non si nasconde: “L’obiettivo della società è lo scudetto” Inzaghi torna a parlare di modulo e della salute del calcio italiano Inter, Inzaghi ...