Calcio Napoli | ADL si regala under 20 mondiale

Leggi su napolijournal

(Di martedì 25 luglio 2023) Matteo Prati,20, futuro delÈ notizia delle ultime settimane l’interessamento delper Matteo Prati, giovane centrocampista attualmente in forza alla Spal, in Serie C. Il ragazzo è stato protagonista anche nel20, perso in finale contro l’Uruguay, con prestazioni di alta qualità che hanno confermato quanto fatto nel campionato di B nella stagione appena conclusasi e che hanno suscitato l’interesse di tanti club, compreso quello del presidente De Laurentiis che starebbe provando a sfruttare i buoni rapporti con il club per strappare il ragazzo alla concorrenza. Chi è Prati Matteo Prati, 19 anni, è un centrocampista di piede destro, attualmente in forza alla Spal. Nato come ...